Automovilismo
25 de febrero de 2026 - 00:05

La imagen de Palou ya figura en el billete de la 110 edición de la Indy 500

Chicago (EE.UU.), 24 feb (EFE).- El español Álex Palou, cuádruple campeón de la IndyCar, recibió este martes una versión especial del billete de la 110 edición de la Indy 500 con su imagen, una tradición especial que honra al ganador de la legendaria carrera de Indianápolis.

Por EFE

Uno de los privilegios del vigente campeón de las 500 Millas es tener su imagen en el billete de la edición siguiente, y Palou estrenó este martes en Indianápolis la versión de 2026.

En el billete, Palou aparece celebrando su triunfo en el oval de Indianápolis subido a su coche del equipo Chip Ganassi.

"Siempre tenía que firmar el billete como piloto y siempre quise estar en el billete", dijo Palou.

"Es increíble. Me encanta. Probablemente fue el día más genial de mi vida, y no puedo esperar a verlo por todo el Indianápolis Motor Speedway. Va a quedar bien", añadió.