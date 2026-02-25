Marini y Mir esperanzados con el rendimiento y la progresión de su Honda

"Es mi tercer año en el equipo oficial Honda HRC y mi motivación no para de crecer", explica Luca Marini, quien reconoce que "todos en Honda han trabajado duro, no solo durante el invierno, sino también en los últimos años, y estoy decidido a recompensar su esfuerzo esta temporada".

"En los test, hemos visto más o menos dónde estamos, pero en el calor de un fin de semana de gran premio, todo es posible y maximizar nuestro rendimiento en la clasificación será fundamental en este circuito, así que ese es nuestro principal objetivo", afirma Marini, quien reconoce que "sólo faltan un par de pequeños detalles y sé que podemos ser aún más fuertes de como terminamos 2025".

El español Joan Mir, campeón del mundo de MotoGP en 2020, comenta: "ya sea tu primera o tu octava temporada en MotoGP, siempre estás emocionado por la primera carrera".

"Ha sido un largo invierno de entrenamiento y, personalmente, estoy listo para empezar, además Honda ha progresado mucho con la RC213V y descubrimos algunas cosas durante las pruebas, pero es importante mantener la concentración y trabajar al máximo durante este primer fin de semana", reconoce Joan Mir en la nota de prensa del equipo.

"Tenemos que empezar bien la temporada y, a partir de ahí, seguir avanzando, ya que 22 rondas y 44 carreras serán muchas vueltas, y cualquier cosa puede pasar, pero creo que será un año muy interesante", afirma Mir.