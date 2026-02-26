Alex Márquez: "La pretemporada ha sido muy buena, pero las carreras son otra cosa"

"Desde el primer momento, en Sepang, hemos sido capaces de hacer un buen trabajo, si bien es cierto que este año en los test hemos tenido muchas más cosas que hacer, más piezas a probar y podías enfocarte menos en ti mismo y en el estilo de pilotaje para extraer el máximo potencial de la moto, pero, aun así, hemos sido capaces de hacer unos test sólidos en Sepang y Buriram", explicó Alex Márquez.

"Creo que nadie se puede dar ciento por ciento por complacido, pues todos queremos más, tener más días de test, pero 22 carreras van a hacer que sea una temporada muy larga y tenemos que mantener la regularidad, que será la clave, pero me siento preparado para comenzar la temporada", afirmó el subcampeón mundial.

Márquez, sincero, dijo sentirse "más preparado que el año pasado", ya que, en su opinión, el paso dado de 2024 a 2025 "fue enorme" y hubo situaciones para las que "no estaba preparado". "Repetir un año como el del año pasado será muy bueno", indicó.

"Fue una experiencia increíble para nosotros pero, por supuesto, siempre quieres algo más y dependerá de nosotros mismos, estará en mis manos y en las manos de mi equipo, así que vamos a ir con la misma mentalidad, carrera a carrera, como ha dicho Marc, pues será complicado ser el más rápido en todos los circuitos, así que la regularidad será un dato muy importante al final de la temporada, será la clave", sentenció Álex Márquez.

"Un fin de semana de carreras nos mostrará dónde estamos", insistió el piloto de Gresini, quien recordó que "los test son una cosa y en el fin de semana de carreras ves la realidad, porque todos dan su ciento por ciento en la pista".

"Y no será sólo después de este gran premio, sino después de tres o cuatro carreras, cuando veremos dónde estamos y a qué podemos aspirar este año", aseguró Alex Márquez.