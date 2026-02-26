El español Adrián Fernández marca el ritmo en la inauguración del campeonato

Sin registrarse ningún percance en forma de caída a lo largo de toda esta primera tanda, Adrián Fernández marcó un mejor tiempo de 1:41.202, seguido a algo más de tres décimas de segundo por Joel Kelso (Honda) y David Almansa (KTM).

A las primeras de cambio fue otro español Máximo Quiles (KTM), se puso al frente de la tabla de tiempos con su registro de 1:42.084 en la cuarta vuelta, manejando con solvencia su KTM para dos vueltas más tarde 'arañar' unas milésimas de segundo a su mejor tiempo, con 1:42.077.

Mientras, tras su estela se situó una amplia representación de pilotos españoles encabezada por Adrián Fernández ((Honda), Joel Esteban (KTM), David Muñoz (KTM), David Almansa (KTM) y Álvaro Carpe (KTM), kjuntos a otros 'clásicos' de la categoría como el australiano Joel Kelso (Honda) o el argentino Valentín Perrone (KTM), natural de Barcelona.

Dos vueltas más tarde, en la octava, Máximo Quiles volvía a rebajar el mejor tiempo de la primera sesión libre para rodar en 1:41.990 y 1:41.938 en la décima, todavía lejos del récord de vuelta rápida que el luego campeón del mundo de Moto3 de 2025, José Antonio Rueda, estableció en 1:40.350.

A dos décimas de segundo estuvo, por entonces, Joel Esteban, si bien en los últimos minutos todos los pilotos se aplicaron 'a tope' para mejorar su situación con vistas a la práctica oficial vespertina.

Adrián Fernández fue el primero en desbancar a Máximo Quiles de la primera posición, luego superado por Álvaro Carpe y el indonesio Veda Pratama (Honda), aunque un giro más tarde recuperó la primera posición al rodar en 1:41.636 y 1:41.202 a menos de tres minutos del final de la sesión libre.

Por detrás de la estela del piloto de Honda, que acabó líder de la tanda, se situó en el tramo final, Joel Kelso, a tres décimas de segundo, con David Almansa en la tercera posición.

Completaron las diez primeras posiciones Álvaro Carpe, el italiano Guido Pini (Honda), Veda Pratama, Joel Esteban, David Muñoz, el britñanico Scott Ogden (KTM) y Máximo Quiles.