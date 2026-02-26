El italiano Bagnaia afirma haber dado "un paso adelante con respecto al año pasado"

"Las diferencias con respecto a la moto del año pasado son muy pocas, pero son las adecuadas, por que me permiten conducir con un poco más de comodidad, que es lo que buscábamos, pero es difícil ver el verdadero potencial de todos en las pruebas, aunque creo que hemos hecho un buen trabajo", afirma el doble campeón del mundo de MotoGP.

"Sin duda el potencial está ahí y habrá que aprovecharlo", cometa Bagnaia, que el pasado año fue tercero en la carrera de Tailandia, aunque recalcó que "lo importante es cómo se hace tercero, segundo o primero, no sólo el resultado que se consigue".

Y recordó que "el año pasado los resultados al principio de la temporada fueron buenos y muy constantes, pero nunca me sentí cómodo".