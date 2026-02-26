Jorge Martín: "Aún falta, falta moto más que físico"

"Aún me falta, no es que me falte tanto físico, pero me falta mucha moto", explicó Martín, que admitió: "Me falta dar vueltas con una MotoGP y sobre todo que mi pilotaje sea más eficiente con la Aprilia, porque noto que puedo llevar la Aprilia, puedo ser competitivo, pero aún estoy tirando de ese físico que quizás no tengo y por eso creo estar a un 85% o 90%".
"Poco a poco iré cogiendo y no hay que hacer más de lo que toca, podré hasta donde pueda el cuerpo y ya está", insiste el campeón del mundo de MotoGP en 2024.
Sobre el rendimiento de su compañero de equipo, el italiano Marco Bezzecchi, ha afirmado: "Está claro que Marco está muy fuerte y es bueno, al final para mí, tener un compañero fuerte, te hace ver dónde sufres, dónde puedes mejorar y espero que entre los dos podamos subir el nivel y estar adelante".