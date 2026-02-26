Marc Márquez, cauto, da los pasos en el sentido "que quería", pero dice haber "mejorado"

"A nivel técnico hemos mejorado y hemos mejorado sobre todo en el último día de Tailandia, dando los pasos en el sentido que quería y sobre todo con el hombro, pues creo que el proceso de recuperación ha hecho que esta pretemporada haya sido un poquito más difícil a la hora de ser precisos para pilotar siempre de la misma manera", explicó Márquez.
"En cualquier caso los test siempre son más duros a nivel físico que un fin de semana de carrera; espero comenzar bien este fin de semana y luego ya veremos, pero Álex ha sido el más rápido en Sepang y Marco en Buriram, así que espero que esta temporada, que es nueva para todos, estarán ahí, pero trataremos de estar peleando junto a ellos para sacar el mejor resultado posible", continuó el campeón mundial.
Tras cumplir 33 años, Marc Márquez reconoció que "cada año va a ser más difícil y más duro", y señaló que "es imposible ser el piloto más rápido en todas las sesiones y en todos los grandes premios"; no obstante, su objetivo, según dijo, "será encontrar una buena regularidad a lo largo de todo el calendario".
Marc Márquez explicó por qué se ha decidido por la aerodinámica de 2024 para su moto: "Con la aerodinámica tienes que encontrar lo que mejor se ajuste a tu momento y tu estilo de pilotaje y a que tengas las mejores prestaciones".
"El hecho de que haya dado un paso atrás en la aerodinámica, una de las razones es que no podía pilotar la moto igual que la del año pasado, pues la aerodinámica del año pasado era un poco más dura y hacía que fuese más exigente en cuanto a las condiciones físicas, por eso trato de adaptar la moto a las condiciones físicas actuales, las que tengo ahora mismo, lo que no significa que la moto no funcione bien", continuó.
"Las dos motos funcionan bien, pero una de mis capacidades es la adaptabilidad a lo que tengo y a lo que necesito, así que voy a intentar otra vez en mi carrera adaptar mi estilo de pilotaje a esta situación, hasta que me sienta mejor", asegura Márquez.
De la situación de su renovación, reconoció haber aprendido en el pasado que no debe tomar una decisión mientras está lesionado o no se encuentra "en buen momento". "Con Ducati estamos en una buena línea, ambas partes están muy cerca, pero sinceramente he pedido esperar y entender como me encuentro; estoy súper contento con Ducati y espero que ellos también conmigo", indicó.
Pero al ser preguntado sobre si ya estaba recuperado, fue tajante: "Yo ya estoy bien", y recalcó que, después de esta carrera, estará "más preparado, si cabe".