Marco Bezzecchi, como sus rivales, reconoce que "un gran premio es otra cosa"

"Hicimos un gran test y es muy importante, porque hay que probar muchísimas cosas, en Sepang había mucho que probar, así que era importante saber la línea que había que seguir, mientras que en Buriram nos hemos centrado en preparar el fin de semana de carreras, pero un test siempre es un test y un gran premio es otra cosa", insistió el piloto italiano en Buriram, un día antes del comienzo del Mundial en Tailandia.

"Es difícil hacer una comparativa y ver el potencial que tiene todo el mundo pues al final, en los test no sabes exactamente qué hacen los rivales, aunque espero poder empezar de la mejor manera posible y luchando con los pilotos de delante. Creo que puede ser una buena oportunidad", aseguró convencido Bezzecchi.

El piloto italiano quiere luchar por el título: "está claro que es a lo que aspiro, pero por el momento mi objetivo es arrancar mejor que en 2025, porque la primera parte de la temporada no fuimos capaces de conseguir los resultados que queríamos en cada carrera, así que me gustaría comenzar con mejor pie y espero cambiar mi objetivo después de un par de Grandes Premios".

"Al final, para la primera carrera es el campeón anterior y claramente el favorito para ganar este año sería Marc, porque dominó en 2025, pero he sido competitivo en los test y en simulación de carrera, que no fue mal, aunque quiero tener los pies en la tierra y mantener la concentración para tratar de arrancar el fin de semana de la mejor manera posible; me gustaría ser competitivo para conseguir un podio o hacer una buena carrera", explicó Bezzecchi sobre su objetivo del año y en Tailandia.