Maverick Viñales, satisfecho con la nueva moto afirma que "ya era hora de salir a atacar"

"Tenemos que trabajar todavía un poquito, con Manu -Cazeaux- entendimos muy bien hacia dónde tenemos que ir con esta moto, que cambia un poquito el balance con respecto a la del año pasado, y hay que entender este fin de semana hacia dónde tenemos que ir", reconoce Viñales.

"Ahora mismo es una moto que funciona muy bien cuando no hay 'grip' (adherencia con el asfalto), pero cuando hay 'grip' se pone un poco en crisis la parte delantera, y es en esto en lo que tenemos que trabajar durante el fin de semana", explica.

"Hay que arrancar esta primera carrera y más que pensar en las expectativas, es el hambre que tienes y hay que aprovechar toda esa 'gasolina' para crecer e ir hacia adelante, pero es importante empezar el fin de semana y de ahí crecer", reconoce Maverick Viñales.

"La primera carrera es siempre difícil, porque en Tailandia se utiliza un neumático con una carcasa distinta y es difícil coger una referencia para saber realmente dónde estás, pero no deja de ser la primera carrera del año y hay que ir a por todas", recalca el piloto de KTM.