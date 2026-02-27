El colombiano David Alonso domina la primera tanda libre

Alonso marcó un mejor tiempo de 1:35.148, apenas 12 milésimas de segundo por delante de Guevara y con Salac a 97 milésimas de segundo.

Los primeros minutos de la tanda libre de Moto2 vieron una amplia representación de nacionalidades, con el checo Filip Salac al comando de la misma, secundado por el belga Barry Baltus (Kalex), el español Manuel González (Kalex), el australiano Senna Agius (Kalex) o el colombiano de origen español David Alonso (Kalex).

Si bien es cierto que la sesión no había hecho más que comenzar y el primer registro de referencia era el de Salac con 1:35.952, luego superado por el español Izan Guevara (Boscoscuro), con un tiempo de 1:35.677.

El español Arón Canet (Boscoscuro) fue el primer protagonista negativo de la temporada al protagonizar la primera caída en la curva uno del trazado que se saldó con una ligera cojera del piloto valenciano y un inestimable tiempo perdido en su taller esperando a reparar la moto.

Otros protagonistas no demasiado afortunados fueron los pilotos de la escudería Forward, los españoles Alex Escrig y Jorge Navarro, a los que se les pararon los motores de sus motos y perdieron un tiempo importante en sus talleres.

Con el paso de las vueltas los pilotos más habituales de la categoría fueron buscando su espacio y ahí surgió la figura del subcampeón del mundo, el español Manuel González, que paró el cronómetro en 1:35.306, escasamente una décima de segundo más rápido que Daniel Holgado (Kalex) y el australiano Senna Agius (Kalex).

Tras González pasaron por la primera posición Filip Salac (1:35.245) y David Alonso (1:35.148), que poco a poco se fueron acercando al récord de la categoría que en 2025 estableció 'Manugas' González al rodar en 1:34.591.

A escasamente doce milésimas de segundo de Alonso se situó Guevara (1:35.160), cuando la sesión entraba en sus tres minutos finales, en los que Arón Canet pudo regresar a pista cuando se encontraba en una muy retrasada vigésimo segunda plaza, aunque sólo lo hizo para comprobar que todo estaba en su sitio tras el percance que había sufrido.

David Alonso acabó dominando la sesión libre, por delante de Izan Guevara, Filip Salac, el neerlandés Collin Veijer (Kalex), Manuel González, Daniel Holgado, Senna Agius, Barry Baltus, Iván Ortolá (Kalex) y Tony Arbolino (Kalex), que completaron las diez primeras posiciones.

El debutante español Ángel Piqueras (Kalex) acabó en una más que meritoria undécima posición.