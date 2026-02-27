El español David Almansa mantiene su hegemonía

Almansa paró el cronómetro en 1:40.992, todavía algo lejos del récord de la categoría, que ostenta el también español José Antonio Rueda (KTM) desde el pasado año en 1:40.350.

El español Máximo Quiles (KTM) fue uno de los principales protagonistas de esta segunda sesión libre al marcar varias vueltas rápidas con las que demostró tener muy bien ritmo.

Con un registro de 1:41.319 en su sexta vuelta, Quiles comandó la tabla de tiempos durante buena parte de la sesión, con su compatriota y líder de la primera jornada, David Almansa (KTM) a escasamente 85 milésimas de segundo, seguido a poco más de dos décimas de segundo por Álvaro Carpe (KTM) y Adrián Fernández (Honda).

Prácticamente todos los pilotos se mantuvieron en pista sin pasar por sus talleres con una clara estrategia de buscar ritmo para la carrera, dejando de lado mejorar la vuelta rápida para la clasificación oficial.

En esa búsqueda de ritmo de carrera, algunos pilotos cometieron errores en forma de caída, como fue el finlandés Rico Salmela (KTM), que se fue al suelo en la curva cinco y tuvo que regresar a su taller por la vía de servicio del trazado tailandés.

Ya en los minutos finales Adrián Fernández superó a Máximo Quiles al rodar en 1:41.278, apenas 41 milésimas de segundo más rápido que éste y a poco menos de tres décimas de segundo de la vuelta rápida de la categoría que el viernes estableció David Almansa (KTM) con 1:40.990.

Fue en el último minuto de la sesión cuando David Almansa batió ese registro al rodar en 1:40.922, que dejaba a sus inmediatos perseguidores, Adrián Fernández y Máximo Quiles, a más de tres décimas de segundo, con David Muñoz (KTM) y Álvaro Carpe (KTM) inmediatamente detrás de ellos.