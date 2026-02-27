El italiano Marco Bezzecchi sentencia la tanda libre en apenas tres vueltas

Fue el más rápido de los 'test' de pretemporada en Buriram y también el primer referente en la tanda libre inaugural de MotoGP en el campeonato del mundo del italiano, el italiano Marco Bezzecchi, que marcó un muy buen tiempo inicial de 1:29.346, cuando el récord oficial es de 1:28.700, en poder del también transalpino Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) desde 2024.

Bien es cierto que en esos 'test' de la semana anterior, Marco Bezzecchi estableció un récord de vuelta rápida con 1:28.668.

Los 'test' desarrollados hace escasamente una semana en este mismo escenario permitieron a todos los pilotos rodar ya muy rápido a las primeras de cambio y también protagonizar los primeros 'sustos' de la jornada, como el que sufrió Jorge Martín (Aprilia RS-GP) con la primera caída oficial de la temporada en la última curva del trazado tailandés, al perder contacto la rueda delantera de su moto con el asfalto.

A pesar de todo, Jorge Martín se situó tercero en la tabla de tiempos, sólo por detrás de su compañero Bezzecchi y del también italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y por delante de los españoles Pedro Acosta (KTM RC 16) y Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) y del dos veces campeón del mundo de MotoGP, Bagnaia.

Entre las 'notas' de la jornada destaca la presencia del piloto probador de Ducati, el italiano Michelle Pirro, quien sustituye al lesionado Fermín Aldeguer al manillar de su moto en la escudería Gresini.

La jornada se fue desarrollando con normalidad y sin cambios de relevancia hasta que los pilotos de MotoGP comenzaron su tercer 'run' o salida a pista, con el objetivo de preparar la moto para la práctica oficial vespertina.

En esos instantes el primer protagonista fue el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), que ascendió hasta el quinto puesto, desplazando una posición a Marc Márquez, mientras que el español Joan Mir (Honda RC 213 V) se enojaba por los problemas que tenía para entrar en la complicada curva doce, la última del trazado tailandés.

Pero no hubo cambios en la clasificación, que encabezó de principio a fin Marco Bezzecchi con ese registro que obtuvo en la tercera vuelta, por delante de Fabio di Giannantonio y con dos Aprilia RS-GP por detrás de ellos, las de Jorge Martín y Ai Ogura.

Acosta acabó en la quinta plaza, con Marc Márquez por detrás de él y 'Pecco' Bagnaia, Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24), Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) y Luca Marini (Honda RC 213 V) completando las diez primeras posiciones.