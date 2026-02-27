Palou inicia defensa de la corona en pos de su quinto título y ganar de nuevo Indianápolis

Palou, de 28 años, se ha proclamado campeón de las series en los tres últimos, a lo que suma el título que logró en 2021. De repetir en 2026, se convertirá en el primer piloto desde el francés Sébastien Bourdais (2004-07) en ganar en cuatro ocasiones consecutivas el trofeo.

Sin embargo, el piloto de la escudería Chip Ganassi Racing, ha insistido antes del inicio de la temporada que será complicado igualar su último año, en el que solo quedó fuera del podio en cuatro de diecisiete carreras y sacó casi 200 puntos de ventaja al siguiente clasificado, el mexicano Patricio 'Pato' O'Ward.

"Tuvimos un año increíble en 2025, pero sabemos que eso no cuenta realmente para esta temporada. Tengo ganas de empezar y, ojalá, hacerlo de buena manera", dijo Palou este viernes en la rueda de prensa previa al Gran Premio de San Petersburgo.

La principal alternativa a Palou por el título parece que volverá a ser O'Ward, piloto de Arrow McLaren que logró dos victorias el año pasado. Pero él mismo aseguró el mes pasado que si el español mantiene el listón igual de alto, el resto lo tendrá muy difícil.

El mexicano, de 26 años, lleva tres temporadas consecutivas terminando en el top cinco y expresó en rueda de prensa que la clave para aspirar a su primera corona pasa por no permitirse deslices que otros años le han costado puntos valiosos.

Otro de los rivales a considerar por Palou es el eterno Scott Dixon, su compañero de equipo en Chip Ganassi Racing, quien el año pasado terminó en tercera posición en la general. Con seis títulos en su haber, es el segundo piloto más condecorado en la historia de la competición, solo por detrás de A.J. Foyt, que posee siete.

Kyle Kirkwood (Andretti Global), que acabó cuarto en 2025, y Christian Lundgaard (Arrow McLaren), quinto en su primera campaña con el equipo británico, también aparecen como nombres importantes en los pronósticos de medios especializados.

Una de las caras nuevas de la temporada será la de Mick Schumacher, expiloto de Fórmula 1 e hijo del heptacampeón de esa categoría, Michael Schumacher, que correrá en la escudería Rahal Letterman Lanigan.

El plato fuerte de la temporada se servirá el 24 de mayo, cuando se dispute la 110 edición de las 500 Millas de Indianápolis, en las que Palou tratará de convertirse en el primer piloto desde Hélio Castroneves en 2002 en repetir triunfo en el legendario óvalo.

Palou se convirtió el año pasado en el primer español en ganar la histórica carrera, en la que también participó Fernando Alonso en 2017 y 2020.

La victoria del piloto catalán demostró además su mejoría en los óvalos, un tipo de circuito que en sus inicios en 2020 llegó a asegurar que le generaban miedo.

Pero eso cambió definitivamente en 2025, cuando Palou sumó dos victorias de cinco posibles en óvalos.

El calendario de 2026 será el más largo desde 2014, con dieciocho circuitos, e incluirá carreras los tres primeros fines de semana de marzo.

La prueba de San Petersburgo, donde Palou terminó en primera posición hace un año, se disputa en uno de los seis trazados urbanos del calendario, que contempla otros siete circuitos tradicionales y cinco óvalos.

Entre las principales novedades figuran la entrada del óvalo del Phoenix Raceway, en Arizona, la primera carrera por las calles de Arlington, en Texas, o un Gran Premio urbano en Washington DC, el 23 de agosto, con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.