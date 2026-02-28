Acosta: "Hay que estar ahí para conseguir estas cosas"

"Tras nuestro contacto en la última vuelta, no me lo creía del todo. Lo intentaba porque iba bastante rápido en las curvas 3 y 4 y estaba recuperando lo que perdía en las curvas 1 y 2. Marc frenaba tardísimo en la última curva y en la 1, y era bastante difícil adelantar, pero, en fin, tenemos que estar contentos con el trabajo que hemos hecho", indicó.

Acosta apuntó que le gustaría "ganar la carrera luchando por ella, pero hay que estar ahí para conseguir estas cosas".

Mientras tanto, Marc Márquez indicó que hubo "un pequeño contacto". "Pero mi moto ya iba media moto por delante, desde la entrada. Así que los comisarios decidieron sancionarme. De acuerdo. En mi opinión, esa sanción, el mensaje, llega demasiado tarde. Porque solo llegó en la última curva. Si quieren tener este sistema, si quieren ser más estrictos, deberían enviar la sanción a la salida de la T3, que no esperen a la última curva. Pero bueno, hoy pagué, así que lo más importante es que terminé segundo, lo cual es bueno", argumentó el vigente campeón mundial.

No obstante, Márquez resaltó que "Pedro ha hecho una grandísima carrera, sabemos lo peleón que es y también se merecía la victoria" y añadió que tendrá mañana "otra oportunidad para seguir sumando".

"El hecho que (Marco) Bezzecchi se haya caido nos ha hecho ralentizar un poquito la carrera pero también nos ha dado una batalla muy bonita que seguro que los espectadores la han gozado desde el sofá", manifestó Márquez.