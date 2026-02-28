Acosta vence la 'sprint'; Bezzecchi, Agius y Almansa las 'pole position'

En las clasificaciones oficiales el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), el australiano Senna Agius (Kalex) y el español David Almansa (KTM), consiguieron las 'pole position' en sus respectivas categorías.

Acosta ha logrado su primera victoria en una carrera 'sprint' que tuvo un bonito y cerrado duelo con Marc Márquez, que concluyó con la sanción de pérdida de una posición para éste en la última vuelta.

La Dirección de Carrera de los Grandes Premios consideró que uno de los adelantamientos de Marc Márquez a Pedro Acosta había sido irregular, al irse largo el primero y 'echar' hacia fuera al segundo, de manera que consideraron que éste no había sido correcto y le obligó a ceder la posición en la última vuelta, lo que hizo que el campeón del mundo en título en la duodécima curva, la última del trazado, acabara en la segunda posición, por delante de Raúl Fernández (Aprilia RS-GP).

Y eso que Marc Márquez 'lo bordó' en la salida, superando a Marco Bezzecchi al llegar a final de recta, con Raúl Fernández en la tercera posición, por delante de Pedro Acosta y Jorge Martín, en tanto que 'Pecco' Bagnaia ganó varias posiciones para ascender a la décima posición.

Márquez no tardó en ver como un Bezzecchi muy nervioso se acababa yendo por los suelos y Acosta superaba a Fernández para ponerse tras la estela del campeón.

Pasado el ecuador de la carrera, programada a trece vueltas, Marc Márquez no contaba con más de una décima de segundo sobre Acosta y, en el octavo giro, éste intentó por primera vez superar al campeón en título, aunque le devolvió casi de inmediato el adelantamiento.

Ambos contaban con algo más de un segundo de segundo de ventaja sobre Raúl Fernández, que, a su vez, se había distanciado de Jorge Martín, cuarto, a quien comenzaba a 'atosigar' Ai Ogura, que le acabó superando, aunque el campeón del mundo de MotoGP en 2024 protagonizó un muy buen regreso a la alta competición tras superar su lesión.

Acosta perseveró en su intento de superar a Marc Márquez, pero éste le devolvió uno tras otro todos los intentos de adelantamientos al piloto de KTM, hasta que, a dos vueltas del final, Acosta aprovechó un pequeño susto de Márquez para adelantarlo, pero el campeón no desistió y, con varios toques entre ambos, primó la experiencia del de Ducati para recuperar la primera posición en un percance que puso bajo investigación Dirección de Carrera.

Cuando se disputaba la última vuelta, Marc Márquez se encontró con la sanción de pérdida de una posición impuesta por Dirección de Carrera, y el nueve veces campeón del mundo de motociclismo cedió la primera plaza a Pedro Acosta en la última curva del trazado.

Así, Pedro Acosta logró la victoria, seguido por Marc Márquez y con Raúl Fernández en la tercera posición.

El japonés Ai Ogura acabó en la cuarta posición, por delante de Jorge Martín, que fue puesto bajo investigación por no cumplir con la media de presión de los neumáticos de su Aprilia.

En Moto2, el australiano Senna Agius (Kalex) ha conseguido la 'pole position' en su segunda salida a la pista de Buriram y, por primera vez, para un piloto de su nacionalidad desde que lo hiciese por última vez, en 2021, Remy Gardner.

Agius paró el cronómetro en 1:34.576, que por 28 milésimas de segundo le permitió ser más rápido que el español Izan Guevara (Boscoscuro) por 28 milésimas de segundo, con el también español Daniel Holgado (Kalex) en la tercera posición, todos ellos en la primera línea de salida.

En la segunda estarán Iván Ortolá, Celestino Vietti y Collin Veijer, con Manuel González, Filip Salac y Mario Aji, en la tercera, y David Alonso, Ángel Piqueras y Ayumu Sasaki, en la cuarta.

El español David Almansa (KTM) supo rematar su buena actuación con la tercera 'pole position' de su carrera deportiva, al ser el más rápido en la clasificación de Moto3 y establecer un nuevo récord absoluto del circuito de Buriram.

Almansa estableció un nuevo récord absoluto de Moto3 al rodar en 1:40.088, batiendo el anterior registro, que estaba en poder del español José Antonio Rueda (KTM) desde el pasado año con un registro de 1:40.350.

El último intento de los pilotos fue el que produjo los principales cambios en la clasificación, pues David Almansa se encaramó a la primera posición con récord absoluto, que le dio una ventaja de más de cuatro décimas de segundo sobre Álvaro Carpe (KTM) y más de seis décimas de segundo sobre Adrián Fernández (Honda).