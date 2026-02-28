El australiano Heuzenroeder sustituye al mexicano Rivera en Australia en Campos F3

Ernesto Rivera, el mexicano que debía debutar como piloto en la categoría, prosigue su periodo de recuperación tras la lesión vertebral sufrida durante la disputa de la última prueba de Formula Regional Oceania Trophy en Nueva Zelanda, informó el equipo español en una nota de prensa.

Heuzenroeder ya tuvo ocasión de sentarse al volante del coche hace escasas semanas en los test colectivos de pretemporadas celebrados en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Este año arranca con Campos Racing defendiendo el título logrado en la clasificación de equipos en 2025 con una tripleta que estará conformada en el Albert Park Circuit por el mencionado Heuzenroeder, además del francés Théophile Naël y el estadounidense Ugo Ugochukwu.