El español Daniel Holgado domina de principio a fin la segunda tanda libre

El español Adrián Huertas (Kalex) fue la primera nota a destacar de la jornada pues en la caída que se produjo en la práctica oficial del primer día, en la curva uno, se fracturó el cuarto y quinto metatarsiano del pie derecho, por lo que fue declarado 'no apto' por la Comisión Médica de los grandes premios y regresará a España para iniciar cuanto antes su proceso de recuperación.

Daniel Holgado (Kalex) se convirtió en la primera referencia válida de la categoría al rodar en 1:34.838 en su quinta vuelta, siete milésimas de segundo más rápido que su compatriota Izan Guevara (Boscoscuro), en tanto el líder de la primera jornada y nuevo récord absoluto de la categoría, Manuel González (Kalex), apenas había dado tres vueltas y era vigésimo sexto.

Holgado aún mejoró su mejor marca personal al rodar en 1:34.646 dos vueltas más tarde, en el séptimo giro, pero poco después ese registro fue cancelado por exceder los límites de la pista.

Después de un par de 'sustos', el colombiano David Alonso (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2024 y cuarto en la clasificación de la tanda libre a diez minutos del final, acabó cayendo en la curva nueve, aunque sin producirse daños físicos.

Mientras, el líder de la primera jornada, el español Manuel González (Kalex) no pudo concluir la sesión libre como a él le hubiera gustado, al tener algunos problemas técnicos en su moto que retrasaron su salida a pista para el último 'run' y que atribuyeron sus mecánicos a la rueda delantera de su moto.