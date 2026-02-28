Jorge Martín: "Estoy contento con la solidez que estoy mostrando este fin de semana"

Martín, campeón del mundo en 2024, terminó en una meritoria quinta plaza (su mejor puesto desde que está en Aprilia) tras superar las secuelas de sus lesiones que le impidieron rendir en 2025. "Estoy contento con la solidez y la consistencia que estoy mostrando este fin de semana y soy optimista para la carrera", afirmó, en declaraciones recogidas por su equipo.

"El esprint ha ido bien. He empezado con buen pie y he tenido una buena batalla con Raúl [Fernández]. Después de unas cuantas vueltas, he tenido que frenar porque quería controlar las cosas, pero ser quinto es un buen resultado", explicó.

Su compañero de equipo, el italiano Marco Bezzecchi, fue el mejor de la práctica oficial y estableció un nuevo récord absoluto del circuito (1:28.652). Se aseguró la primera posición para la salida de la carrera, pero sufrió una caída cuando terminaba la sesión.

"He cometido un error, desafortunadamente. He intentado ajustar mi trazada un poco más y he tocado la línea blanca interior, lo que ha provocado que perdiera adherencia en la rueda delantera y me he caído. Una pena", reconoció.