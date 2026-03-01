Acosta, muy satisfecho: "Al final no es un liderato de un día como decía Marc"

"Tenemos que estar contentos, aunque la salida y la primera vuelta no es que hayan sido malas, pero no he conseguido ganar posiciones y me lo ha hecho todo un poco más difícil", reconoció el piloto de KTM.
"Creo que ahí es donde he perdido un poco más de ritmo porque me ha costado adelantar a Martín, igual que me pasaba ayer con Marc", recuerda Pedro Acosta.
"Hemos hecho una buena carrera, pues el año pasado aquí no acabé y la 'sprint' del año anterior, que había sido en seco, tampoco la acabé, así que tenemos que estar contentos porque estamos gestionando las cosas muy bien dentro del box, se me ve más tranquilo que el año pasado y tenemos que seguir así", detalló el líder del mundial de MotoGP.
Tras conseguir la segunda posición, Pedro Acosta ha asegurado que ha intentado "no cometer errores, porque era lo más fácil hoy". "Incluso ya en un piano te podía romper la carrera, así que tenemos que mantener esta situación incluso cuando las cosas no nos vayan de cara", agregó.
"En mi cabeza estaba el intentar adelantar a alguien en la primera vuelta y ha sido al revés, me han adelantado a mí, pero tenemos que seguir tranquilos; yo creo que es lo que me da un poco la lucidez de poder pensar y decir 'tiro por aquí o tiro por allí', porque, por tomármelo con más prisas como me lo tomaba antes, no voy a llegar más lejos, así que estamos haciendo bien el trabajo", insistió Pedro Acosta.
En lo que se refiere al mal resultado de los representantes de Ducati, restó relevancia, pues, según puso de relieve "Ducati al final ha tenido un fin de semana complicado, y sabíamos que Aprilia, con esta carcasa de neumático, va siempre súper rápido, pues se ha podido ver a Marco, a Ogura aquí, o a Marco en Austria".
"Sabemos que Aprilia está a un gran nivel, pero Ducati está también cerca y esto no ha cambiado", concluyó Acosta.