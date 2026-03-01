Bandera roja por una fuerte caída del hispano-colombiano David Alonso

Redacción deportes, 1 mar (EFE).- La Dirección de Carrera del Gran Premio de Tailandia de Moto2 ha tenido que mostrar bandera roja en las primeras vueltas de la categoría al sufrir una fuerte caída el hispano-colombiano David Alonso (Kalex), que fue arrollado por varios pilotos en la zona de las curvas ocho y nueve del trazado de Buriram.