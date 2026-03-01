Bezzecchi dice que era "importante conseguir un buen resultado después del error de ayer"

"Sabíamos que con el neumático medio éramos fuertes, pero no era fácil, por lo que traté de hacer la mejor salida posible y, cuando me puse delante, intenté acumular una pequeña ventaja para gestionar los neumáticos", detalló Bezzecchi.

"Aquí, el desgaste del neumático trasero es súper alto y no ha sido fácil, pero me he sentido bien durante toda la carrera y estoy muy contento porque el equipo ha hecho un trabajo maravilloso, así que les doy las gracias", ha señalado Bezzecchi.

"Aprilia ha hecho un trabajo fantástico en invierno, han trabajado muchísimo durante todo el parón para traernos piezas importantes que probar y esto era importante, sin duda, pero es muy difícil hablar todavía", reconoció el piloto italiano sobre el inicio de campeonato.

"Es sólo el principio. El campeonato es muy largo y sólo llevamos una carrera, así que vamos a mantener la calma y a centrarnos en este hambre por hacerlo lo mejor que podamos cada fin de semana", continuó.

"Sin duda tuve que gestionar los neumáticos, porque sabía que iba a ser superduro en la carrera larga, por lo que la mentalidad tenía que ser diferente a la de 'sprint' y la estrategia era tratar de hacer la mejor salida posible para ponerme en cabeza, o, como mínimo, en la primera vuelta, para tratar de abrir hueco y luego gestionar", explicó Bezzecchi de su planteamiento para la carrera larga tailandesa.

"No ha resultado fácil porque si en este circuito sobrecalientas los neumáticos, resulta casi imposible después bajar la temperatura y empujar sin forzar demasiado el neumático trasero; no era fácil, aunque por suerte todo ha salido bien", continúa el piloto de Aprilia.