Bezzecchi, González y Almansa vencen en Buriram, pero el líder de MotoGP es Acosta

El español Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC), que finalizó segundo la carrera larga tras vencer en la prueba 'sprint', es el primer líder del campeonato del mundo con 32 puntos.

Bezzecchi dominó la prueba de MotoGP desde el mismo momento en que se apagó el semáforo rojo, llevándose tras su estela a Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que no acabó la carrera al sufrir un llantazo y el correspondiente pinchazo en la rueda trasera de su moto, y a Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), que acabó tercero.

El piloto italiano se encaminó firme y sin errores hacia su primera victoria de la temporada, mientras que por detrás se producían varios hechos significativos, el más destacado de ellos el pinchazo de Marc Márquez cuando 'vigilaba' las acciones de Pedro Acosta y Raúl Fernández.

En el caso de Joan Mir, que estaba protagonizando una excelente actuación al manillar de su Honda RC 213 V, se tuvo que retirar con problemas técnicos cuando había accedido a la quinta posición después de adelantar al italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), al que luego también superó el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP).

A cinco vueltas del final, Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) también quedó fuera de carrera al irse por los suelos en el segundo sector del trazado.

Así, tras la sexta posición de Fabio di Giannantonio, entraron por línea de meta Brad Binder (KTM RC 16), Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24), Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) y Luca Marini (Honda RC 213 V), que completaron las diez primeras posiciones.

El español Manuel González (Kalex) se adjudicó el triunfo en una muy accidentada carrera de Moto2, que hasta en dos ocasiones tuvo que ver bandera roja, primero por el percance sufrido por el hispano-colombiano David Alonso (Kalex) y, posteriormente, por el que protagonizaron el español Sergio García Dols (Kalex) y el italiano Luca Lunetta (Kalex).

El australiano Senna Agius (Kalex), autor de la 'pole position', pronto se quedó fuera de las cábalas en la pelea por la victoria al verse involucrado junto al checo Filip Salac (Kalex) en la caída de David Alonso, al que embistieron.

Alonso tuvo que ser evacuado en camilla a la clínica del circuito, en donde no se detectó ninguna fractura, aunque sí múltiples contusiones.

En la segunda salida, para una carrera a once vueltas, fue Daniel Holgado, nuevamente, quien se instaló en cabeza de la misma, pero un nuevo percance protagonizado por Sergio García Dols y Luca Lunetta obligó a mostrar nuevamente bandera roja para que ambos pilotos fuesen trasladados en camilla hasta la clínica del circuito.

Tercera salida para una prueba recortada a sólo siete vueltas, en la que Manuel González, subcampeón mundial de Moto2 en 2025, supo aprovechar su oportunidad para vencer a un Izan Guevara que peleó hasta el final por el triunfo, sin conseguirlo, con Daniel Holgado en el tercer peldaño del podio tailandés.

El español David Almansa (KTM) venció el primer gran premio de su carrera deportiva en Moto3, por apenas tres milésimas de segundo sobre el también español Máximo Quiles (KTM), merced a no perder los nervios en la última curva del trazado para emparejarse con él y vencerlo.

El hispano-argentino Valentín Perrone (KTM) fue tercero, en cabeza de un cuarteto que entró a más de nueve segundos del dúo líder.

Almansa y Quiles aguantaron sus posiciones en el último tercio de carrera -con más de siete segundos de ventaja, que fueron más de nueve al final-, en el que el interés se centró en los constantes adelantamientos que protagonizaron los integrantes del cuarteto perseguidor: Adrián Fernández, Veda Pratama, Valentín Perrone y Álvaro Carpe.

Quiles consiguió pegarse al rebufo de la moto de Almansa para buscar su oportunidad de adelantar, en la última curva de la última vuelta, en la que en cierta medida le ganó la posición a su rival, pero éste no perdió los nervios y se emparejó por el interior con él para vencerlo por apenas tres milésimas de segundo.

Por detrás, Valentín Perrone, Álvaro Carpe, Veda Pratama, Adrián Fernández, Brian Uriarte, Marco Morelli, Joel Esteban y David Muñoz completaron las diez primeras posiciones.