David Alonso no tiene ninguna fractura pero dice haberse "asustado mucho"

"Estoy bien y afortunadamente no tengo nada roto", confirmó el propio Alonso en la nota de prensa de su equipo, en la que asegura haberse "asustado mucho, porque ha sido una caída muy fuerte".

"He sentido el golpe y cuando estaba en la grava no me podía mover, tenía una sensación como que no tenía el control", reconoció el campeón del mundo de Moto3 en 2024, al tiempo que detalló que está "bastante dolorido por todo el cuerpo, especialmente el pie izquierdo, la pierna derecha y el hombro derecho". "Pero estoy bien", subrayó.

"Ahora quiero descansar y recuperarme", ha añadido David Alonso.