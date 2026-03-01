El Mundial de Resistencia de la FIA, pendiente de la situación en Oriente Medio

"Estamos siguiendo de cerca la situación que está ocurriendo en Oriente Medio, como parte de un proceso de evaluación rigurosa que se está llevando a cabo durante varias semanas", comienza el comunicado de la organización.

Según el calendario del WEC, compuesto por un prólogo y ocho citas, la competición debería empezar precisamente con ese prólogo en Catar entre el 22 y el 23 de marzo, en apenas dos semanas. La primera prueba se desarrollaría también en el circuito de Lusail unos días después, el 28 de marzo.

"La seguridad de nuestros competidores, personal y aficionados sigue siendo nuestra prioridad absoluta. De acuerdo con esto, la dirección del WEC está en comunicación constante y directa con las autoridades relevantes en Catar", añade.

La situación en Oriente Medio después del ataque de Estados Unidos a Irán ha provocado ya cancelaciones a nivel deportivo, como la suspensión del torneo clasificatorio Next Generation Tournament de baloncesto, una competición sub-18 entre clubes dependiente de la Euroliga que se estaba celebrando en Abu Dabi.

"Continuaremos evaluando la situación día a día. Se comunicarán actualizaciones posteriores si es necesario", concluye el comunicado.