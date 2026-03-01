Jorge Martín, muy satisfecho de un día en que asegura "no tenía muchas expectativas"

"Me sabe mal decirlo, pero hace dos meses, literal, no podía limpiarme el culo y hoy estoy haciendo otro 'top 5', así que estoy muy contento, muy feliz y agradecido a toda esa gente que me ha ayudado, que me ha apoyado", insistió sincero.
"Desde el principio me he encontrado bien, he podido pelear otra vez de tú a tú con Marc -Márquez- y con Pedro -Acosta-, incluso en las últimas vueltas, aunque estaba lejos, me planteaba llegar a Raúl", recordó.
Martín reconoció no pensar en el podio ya que "para estaba entre mis expectativas este fin de semana, cuando las tenga delante iré por él, pero hoy no era el día y un 'top 5' lo hubiese firmado antes de empezar el fin de semana".
"He tenido la sensación esa del 2024, de poder estar en la pelea, de luchar, de salir bien, de tener control de lo que estaba sucediendo y a partir de aquí, pues seguir mejorando", explicó Martín, aunque reconoce que todavía "no siento la moto como mía".
"Hoy he hecho un gran paso en carrera, pero sigo encontrando mi base pues el viernes empecé con la moto de Bezzecchi y poquito a poco voy haciendo prueba/error, prueba/error buscando mi base y una vez que la tenga será el momento de atacar", afirmó.
"El año es muy largo y cuando tenga todo por la mano, podré pelear de tú a tú con Marco; está claro que él está en otro nivel, él es el que puede ganar, pero también es el que puede cometer errores, así que, a tener paciencia porque hay mucho nivel, los rivales son muy buenos y será complicado llegar, pero lo intentaré", continuó Martín.
"He cumplido muy por encima de mis expectativas, que esto siempre es importante, aunque creo que el podio podría haber sido factible viendo lo que ha pasado, pero estar hoy cuarto del Mundial es haber tenido un fin de semana muy sólido", reconoció el campeón del mundo de MotoGP de 2024.