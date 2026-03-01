Las caídas de García Dols y Lunetta provocan una nueva bandera roja en Moto2 en Tailandia

Redacción deportes, 1 mar (EFE).- La Dirección de Carrera del Gran Premio de Tailandia de Moto2 ha tenido que mostrar una nueva bandera roja por la caída del español Sergio García Dols (Kalex) y el italiano Luca Lunetta (Kalex), en la curva tres del trazado 'Chang Internacional' de Buriram, que han tenido que ser evacuados en camilla.