Marc Márquez, a pesar de los problemas, afirma que "ha sido un fin de semana muy bueno"

"Estoy contento por cómo me he ido encontrando poco a poco; he visto 'cositas', y estoy contento de cómo me he encontrado, lo que pasa es que hemos sumado cero puntos en la carrera", reconoció el vigente campeón del mundo de MotoGP.

"Hemos tenido esa mala suerte de que ha explotado la goma de atrás cuando he saltado el piano, que lo había saltado cien veces en el test, y no había pasado nunca nada", explicó Marc Márquez, que recordó que "normalmente, estos pianos están hechos para que cuando entras no pase nada de eso".

"Ahí sí que tienes que vigilar, pero cuando saltas fuera no pensaba que pudiera pasar esto y ha pasado, así que la consecuencia han sido cero puntos", lamentó Marc Márquez, que no sabe si el 'llantazo' fue posterior al pinchazo.

"No lo sé, no sé decir si es posterior, yo creo que no; una vez ha explotado el neumático yo creo que ha sido junto con la llanta, lo que pasa es que luego ha destalonado y menos mal que ya iba lento, si no me hubiera caído", explicó Marc Márquez.

De no ser por ese problema mecánico Marc Márquez señaló que pdría haber acabado la carrera "cuarto seguro, tercero seguramente y segundo quizá".

"Siento que voy incómodo y si voy incómodo, de momento me tengo que gestionar físicamente y es lo que estaba haciendo hoy", reconoció Marc Márquez, quien destacó que su objetivo era "acabar la carrera" pero que "en el camino seguro esta vez había más piedras de lo normal".