01 de marzo de 2026 - 07:05
Sergio García Dols no presenta fracturas tras su acidente en la carrera de Moto2
Redacción deportes, 1 mar (EFE).- El español Sergio García Dols no presenta fracturas tras su accidente durante la disputa del Gran Premio de Tailandia de Moto2, según informa su equipo, la escudería Gresini Racing.
En un escueto comunicado, el equipo confirma que García Dols no sufre ninguna fractura pero que "en estos momentos se dirige al hospital para que le traten adecuadamente el dedo índice izquierdo y evitar cualquier riesgo de infección".