Aplazada la carrera inaugural en Catar; el Mundial de Resistencia 2026 empezará en Imola

La dirección del WEC informa de que "ha mantenido un diálogo constante con la Federación de Automovilismo y Motociclismo de Catar (QMMF) a la luz de la actual y cambiante situación geopolítica en Oriente Medio", y que "dada la importancia primordial de la seguridad de los competidores, el personal y los aficionados, se ha tomado la decisión de aplazar la prueba que debía celebrarse del 26 al 28 de marzo".

"Tras nuevas conversaciones con nuestros colegas del Circuito Internacional de Lusail (LIC), donde se celebra la carrera, se fijará una nueva fecha para los 1.812 km de Catar durante la segunda mitad de la campaña, que se comunicará a su debido tiempo", agrega el WEC.

Asimismo han decidido que la primera prueba de la temporada será ahora las 6 Horas de Imola, en la región italiana de Emilia-Romaña, del 17 al 19 de abril.