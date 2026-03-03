Franco Colapinto: "Estoy emocionado por apretarle al coche y ver en qué punto estamos"

El año empieza con el Gran Premio de Australia. "Creo que va a ser un reto muy interesante para esta nueva generación de coches de Fórmula 1. Vamos a trabajar duro el viernes para estar en la mejor posición posible para la clasificación y la carrera. Estoy emocionado por apretarle al coche en condiciones y ver en qué punto estamos", declara el argentino a los medios de su equipo.

Aunque debutó en Fórmula 1 con Williams en 2024, la temporada 2026 será la primera en la que el piloto, ahora en Alpine, compita desde el primer gran premio. Colapinto valoró positivamente este hecho: "Ha sido de ayuda para mí personalmente para entender los nuevos coches, porque aspiramos a tener una temporada competitiva. En general tuvimos test positivos en Barcelona y Baréin y recogimos muchos datos importantes".

Colapinto nunca ha corrido en Australia en Fórmula 1, pero sí en Fórmula 2 y 3. "En cada sesión aprendemos incluso más sobre el coche y así será también cuando empecemos los libres en Albert Park. El circuito es muy rápido", destacó.

"Estoy con ganas de llegar a la pista en Melbourne y empezar la nueva temporada de carreras. Va a ser una nueva forma de correr para todos nosotros y no puedo esperar a ver cómo se desarrolla", concluyó.

Entre los cambios de 2026 Alpine destaca la introducción de coches más pequeños y estrechos, nuevos sistemas aerodinámicos y modificaciones en las unidades de potencia.

La temporada de Fórmula 1 arrancará este fin de semana con el Gran Premio de Australia (6-8 marzo). Después, los pilotos continuarán la competición en Shanghái (China), entre el 13 y el 15 de marzo.