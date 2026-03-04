Automovilismo
Carmelo Ezpeleta: "Es difícil que se pueda disputar la carrera de Catar"

Madrid, 4 mar (EFE). El español Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, empresa organizadora del campeonato mundial de motociclismo, ha reconocido en un evento celebrado en Madrid con los tres campeones del mundo de 2025 que va a ser "difícil que se pueda disputar la carrera de Catar" debido al conflicto bélico que sufren los países de esa zona de Oriente Medio.

Por EFE

Así, Ezpeleta ha señalado que el Gran Premio de Catar, previsto para el 12 de abril, tras la disputa de las citas de Brasil y Austin, "parece complicado que se pueda celebrar", aunque ha subrayado que están "en contacto con el gobierno de Catar y con los organizadores" y ha apuntado que "todavía es pronto para tomar una decisión".

En el supuesto de que la misma no se pudiese disputar, puso de relieve que "no se podría sustituir por otro emplazamiento en la misma fecha" y destacó que "encajarlo de nuevo en otra fecha del calendario resultará bastante complicado".