Carmelo Ezpeleta: "Es difícil que se pueda disputar la carrera de Catar"

Así, Ezpeleta ha señalado que el Gran Premio de Catar, previsto para el 12 de abril, tras la disputa de las citas de Brasil y Austin, "parece complicado que se pueda celebrar", aunque ha subrayado que están "en contacto con el gobierno de Catar y con los organizadores" y ha apuntado que "todavía es pronto para tomar una decisión".

En el supuesto de que la misma no se pudiese disputar, puso de relieve que "no se podría sustituir por otro emplazamiento en la misma fecha" y destacó que "encajarlo de nuevo en otra fecha del calendario resultará bastante complicado".