Marc Márquez insiste en que ni quiere ni busca excusas con el problema de la carcasa

"Las sensaciones del fin de semana fueron las mismas que las del test, ni mejor ni peor, con los mismos problemas y las mismas virtudes, pero hubo un piloto, Marco Bezzecchi, y una moto, Aprilia, que estuvieron muy bien y la cuestión de la carcasa ya la tuvimos el año pasado, así que no es excusa y lo que tenemos que hacer es seguir mejorando", explicó sincero Marc Márquez.

"No busco culpables ni en la moto ni en el neumático ni en la llanta ni tampoco en el bordillo, porque los puntos ya están dados y nada se puede hacer", ha continuado, en tono jocoso, el campeón del mundo, quien recalcó que utiliza el tiempo en "pilotar" y "en nada más", en alusión también a la penalización que sufrió en la carrera 'sprint' del sábado.

El español Marc Márquez, nueve veces campeón del mundo de motociclismo, siete de ellas en la categoría de MotoGP, ha señalado en el evento realizado en Madrid por uno de sus patrocinadores personales que esta primera apuesta de la empresa cervecera Estrella Galicia le satisface y tiene "un papel fundamental" para la cantera del motociclismo.

Sobre el Gran Premio de Tailandia dijo que "Buriram fue la primera carrera sin una Ducati en el podio", aunque espera que sea "algo puntual por las condiciones del fin de semana".

"Las Ducati y Alex y el resto de pilotos han estado ahí", apuntó, al tiempo que incidió en que de no ser "por lo que sucedió", seguramente habrían "estado en el podio".

"En los test, intentando seguir a Bezzecchi me caí y, por eso, en la carrera salí en plan más conservador" y con la idea de que "lo importante era acabar, aunque al final pasó una cosa insólita", continuó el campeón del mundo, que reconoció que, mientras continúe compitiendo, seguirá viviendo en Madrid. "Ya veremos que sucede cuando me retire", agregó.

En cuanto a su renovación con Ducati, Marc Márquez señaló que "retirarse es de las cosas más difíciles para un deportista y no se puede planificar al largo plazo, se tiene que ver, pero la renovación con Ducati está por el buen camino". "Mi única petición es que quería empezar la competición y ver en qué condiciones estaba, porque no puedo saber si estoy al ciento por ciento y tengo que entender cómo está evolucionando, pero todo está bien por ahora", puso de relieve.

En cuanto al conflicto en Oriente Medio, comentó que "cuando pasan cosas así en el mundo, un gran premio es secundario. Ojalá se arregle lo más rápidamente posible".

De la nominación a mejor deportista Laureus, en el máximo galardón, señaló que "un deportista no puede aspirar a más". "Simplemente estar nominado a Deportista del Año... creo que nunca había llegado el premio a un piloto de motociclismo; ya es un gran orgullo y, aunque en MotoGP nos sintamos grandes, somos pequeños, pero es importante sentirnos grandes, aunque para mí estar nominado ya es ganarlo".

A vueltas con el pinchazo del neumático, Marc Márquez señaló "es una de las cosas que no pensaba nunca". "Cada vez lo pienso más y tras la carrera fui un poco contundente a la hora de pensar en la suerte que había tenido, pues, si destalona el neumático un poco antes, habría acabado todo en caída y eso cuando había decidido el camino menos arriesgado de salirme de la pista. No me había pasado nunca, pero esta vez pasó y ni hay explicación ni tampoco la busco", resaltó.

Po su parte, el brasileño Diogo Moreira, campeón del mundo de Moto2 en 2025, destacó en su comparecencia que su primera carrera en MotoGP le "hace estar contento" pues "diría que el resultado y el rendimiento es positivo". "Ahora que vamos a correr a Brasil, la verdad es que tengo muchas ganas de que llegue ese momento, pues voy a poder correr en casa", apuntó.

"Brasil será una carrera muy especial, un fin de semana muy bonito y en el que espero poder hacerlo bien", asegura Moreira.

"Diría que el fin de semana de Tailandia fue muy bueno, pero hay que seguir aprendiendo, hay que aprender siguiendo al resto de pilotos porque MotoGP es un mundo muy especial y hacen falta muchas horas en la moto", dijo el campeón de Moto2.

"El fin de semana de Tailandia se me hizo corto, pues tenía mil cosas más que hacer que en Moto2 y Moto3 no tenía, y te falta tiempo libre, pero es lo normal en MotoGP y, por eso, todo se nos pasa rápido, esa es la gran diferencia con otras categorías", reconoció Moreira.

El sevillano José Antonio Rueda, campeón del mundo de Moto3 en 2025, explicó en su intervención que el cambio de categoría "ha sido un salto muy grande"· "Me hubiera gustado tener más pretemporada, pero el fin de semana de Tailandia en cuanto a sensaciones ha sido bueno", destacó.

"Bien es cierto que luego el resultado en carrera no lo ha sido tanto, pero tenemos que trabajar para crecer en las próximas carreras", señaló Rueda, quien, agregó, ha vivido un "cambio muy grande" al pasar de una categoría a otra por "los neumáticos" y "muchas" cuestiones más.

José Villanueva, responsable de patrocinios de Estrella Galicia, ha señalado que es "un año único, emocionante y bonito" de un proyecto "con más de 15 años de vida" que han tardado en celebrar por compromisos de calendario de los tres campeones del mundo.