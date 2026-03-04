Norris defiende título en una temporada con nuevo reglamento y muchas incertidumbres

McLaren, que revalidó el título de constructores, dominó prácticamente los tres primeros cuartos del pasado campeonato, en el que la épica reacción final del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) le dejó a sólo dos puntos de Lando (423-421), en un Mundial que lideró durante más de dos tercios su compañero, el australiano Oscar Piastri, tercero en la general final (410).

'Mad Max', de 28 años, que se quedó a un paso de capturar, con un coche inferior, un quinto título seguido, fue, para muchos, el vencedor moral, durante un año en el que nadie igualó sus ocho victorias y sus ocho 'poles'. Pero el Mundial lo gana el piloto que más puntos suma y Norris, de 26, se convirtió en el undécimo británico en coronarse en la categoría reina.

Este curso arranca con dos incertidumbres muy claras: la meramente deportiva, que atañe al nuevo reglamento técnico y, por consiguiente, a las características y el pilotaje de los nuevos monoplazas -serán más lentos-; y la no poco preocupante situación geopolítica internacional derivada de los bombardeos de Israel y Estados Unidos en Irán y la posterior respuesta de ésta, que, de momento, afecta de forma clara a todo el Oriente Medio. Una zona donde están programadas la cuarta y la quinta prueba del año, el mes que viene: en Baréin y Arabia Saudí, respectivamente.

Con el nuevo reglamento técnico, las cartas se están barajando de nuevo. Con coches que, a grandes rasgos, serán más cortos, más estrechos y más ligeros, con menos carga aerodinámica, sin efecto suelo, con motores V6 Turbo cuya potencia se reparte, a partes iguales, entre la del motor de combustión y la eléctrica. Sin el regenerador de energía eléctrica a través del calor disipado por el motor de combustión (MGUH) y con la única regeneración de energía a través de la cinética (MGUK).

En la pretemporada quizá menos significativa de los últimos años y en la que esta primera carrera de Australia no tiene por qué marcar necesariamente una pauta con miras al resto del año, hubo jornadas de test en Barcelona, primero, y en dos ocasiones más en Baréin.

Sobre el papel, y siempre expuestos a conjeturas y especulaciones diversas, Ferrari, la escudería más laureada de la historia -aunque sin título de pilotos desde 2007 y que ganó su último de constructores un año después-, para la que conducen el recién casado monegasco Charles Leclerc y el 'hombre récord' de la categoría reina, el inglés Lewis Hamilton (con 105 triunfos -dos en Australia- y 104 'poles' y que, a los 41 años, no renuncia a pelear por una octava corona), parece muy rápida a una vuelta.

Mercedes -con motor propio-, para la que pilotan el inglés George Russell y el joven italiano Andrea Kimi Antonelli, y McLaren -con propulsor de la marca alemana- apuntan, sobre el papel, mayor consistencia; y Red Bull (en la que el astro neerlandés tendrá como nuevo compañero al francés Isack Hadjar, para no pocos el mejor debutante del año pasado), con nuevo motor Ford, parece tener el propulsor que mejor regenera; y también es rápido a un giro.

Todo esto, según afirman incluso los más expertos de este gigantesco y espectacular negocio deportivo, está cogido, de momento, 'con pinzas'. Hasta la calificación de Melbourne, el sábado, será complicado aventurar nada; y la cronometrada principal de Albert Park tampoco será del todo significativa, en una campaña en la que todos tendrán que ir evolucionando hasta dar con la tecla.

Lo único claro, de momento, es que el domingo se conocerá el nombre del primer líder de este certamen. Y que la pretemporada no fue especialmente positiva para los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams).

El doble campeón mundial asturiano (2005 y 2006), con 32 victorias, una de ellas en Australia, y 106 podios -que, después de batir hace decenios todos los de precocidad, a los 44 mejora los récords de veteranía-, cuenta con el estelar ingeniero inglés Adrian Newey como principal responsable del diseño del nuevo AMR26, cuyo 'parto' se ha complicado con todo tipo de problemas.

Ni siquiera con el mejor 'guru' al frente, en la factoría de Silverstone han podido esquivar los obstáculos que implica arrancar año con un motor diferente (Honda), así como con nueva caja de cambios y la suspensión trasera de construcción propia (prácticamente toda la parte posterior del coche), cuando hasta el año pasado todo ello se adquiría en Mercedes.

Con muchísimas vueltas menos que las que dieron la mayoría de los rivales, el enésimo problema a resolver en los coches verdes es el de las superlativas vibraciones que genera el motor nipón. Aunque se ha perdido mucho tiempo, y el tiempo en la F1 -mucho más en una temporada como ésta- es oro, la mejor noticia para el genial piloto asturiano y su compañero, el canadiense Lance Stroll, es que el coche con el que rodarán este fin de semana en Melbourne no será el definitivo.

Sainz, de 31 años -con cuatro triunfos (uno en 'Down Under') y 29 podios en la división de honor, en la que afronta su duodécima temporada, la segunda en Williams-, tampoco empezó bien y la escudería de Grove, que no pasó inicialmente el 'crash test' y ni siquiera rodó en los primeros test de Montmeló, afronta bastantes inconvenientes para redistribuir kilos en el chasis de un FW48 que también conducirá el tailandés Alex Albon. Desde el año pasado, compañero de equipo del talentoso piloto madrileño.

El argentino Franco Colapinto, de 22 años, 'retornado' el pasado sin excesivo éxito a la Fórmula Uno, sí aspira a buscar puntos esta vez con el Alpine, en una temporada que marca el regreso a la categoría reina de Sergio Pérez, el mejor piloto de la historia de México, subcampeón mundial hace tres años.

'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), formará pareja en Cadillac -nuevo equipo, el undécimo, en parrilla, que eleva a 22 los pilotos participantes- con otro subcampeón del mundo, el finlandés Valtteri Bottas, un año mayor que él.

El joven británico-sueco Arvid Linblad, de 18 años, que correrá en Racing Bulls (ex Alpha Tauri, antigua Toro Rosso) será el único debutante en una temporada en la que entra en juego la alemana Audi, que -de nuevo con el veterano alemán Nico Hülkenberg y el joven brasileño Gabriel Bortoletto al volante- asume la estructura de lo que era Sauber.

Este viernes (madrugada del jueves al viernes en horario europeo) arrancarán los primeros entrenamientos libres de un Mundial -con seis fines de semana con formato sprint, el primero de ellos el siguiente, en China- sin DRS, pero con un nuevo botón 'push to pass' que libera energía recargada y que se podrá usar en ciertas partes de cada pista. Lo harán en el circuito semi-urbano de Albert Park, de 5.278 metros, con 14 curvas (cinco de ellas a la izquierda) y en el que, en seco, se rodará con los neumáticos de la gama de compuestos más blanda; es decir: los C3 (duros, reconocibles por la raya blanca), los C4 (medios, raya amarilla) y los C5 (blandos, roja).

Los ensayos se completarán el sábado, horas antes de la calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical, prevista a 58 vueltas para completar un recorrido de 306,1 kilómetros. Para la que se admiten apuestas: recomendando, eso sí, que el montante no sea demasiado elevado.