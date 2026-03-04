Toni Bou ante la oportunidad de ganar su título mundial número 39

Será la octava prueba de la temporada y la primera oportunidad matemática de que Toni Bou se lleve su corona número veinte en la disciplina bajo techo a falta de dos pruebas para el final del curso.

Por su parte, Gabriel Marcelli llega segundo en la general con 93 puntos tras los resultados obtenidos en la última cita disputada en el Palau Sant Jordi.

El piloto de la Montesa Cota 4RT tendrá la primera oportunidad de llevarse un nuevo título mundial en la disciplina bajo techo, el 39º de su carrera deportiva. Para que esto suceda, el de Repsol Honda deberá sacar una ventaja igual o superior a 40 puntos con respecto a sus rivales una vez concluida la prueba.

Actualmente, el de Piera cuenta con una ventaja de 42 puntos con el segundo clasificado, Gabriel Marcelli y 46 con el tercero, Jaime Busto.

Gabriel Marcelli llega con las pilas cargadas tras estas semanas de descanso de la competición. El gallego del Repsol Honda es actualmente segundo en la general con 93 puntos y uno de sus objetivos del fin de semana será consolidar esa plaza y aumentar la distancia con respecto a su perseguidor Jaime Busto, quien es tercero con 89 puntos.

Además, el piloto buscará su primera victoria en la disciplina bajo techo, que es una de las metas que se marca antes de concluir la temporada 2026.

En resumen, el Repsol Honda HRC afrontará uno de los fines de semana más importantes de la temporada ya que Toni Bou tendrá la primera oportunidad matemática de conseguir el título mundial. La acción dará comienzo a las 20:00 horas CET (-1 GMT).

"Siempre que hay opciones de título el sentimiento es diferente, aunque el planteamiento sea el mismo. Se han hecho muy bien las cosas y hemos llegado hasta aquí siendo muy regulares. Es la primera oportunidad para llegar a los 39 títulos, pero hay que ir con calma y rematar el trabajo", señaló Bou.

El piloto catalán, quien superó una lesión, se siente preparado para abrir de nuevo su palmarés a un nuevo título.

"Intentaré hacer una carrera normal, el campeonato ha sido muy bueno, pero las carreras son apretadas y siempre pueden pasar cosas. Aunque tengamos margen, la presión es la misma, así que lucharemos por estar en lo más alto del podio y conseguir la victoria", concluyó.