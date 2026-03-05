Bottas, sobre sus favoritos para llevarse el título: "Stroll, Alonso y Russell"

"Estar en la parrilla [ahora] tiene una sensación diferente", afirmó el piloto de Cadillac, que ahora tiene "una mejor perspectiva" y que "aprecia más todo lo relacionado con este deporte" después de estar un año sin competir.

"Creo que es bastante único encontrarse en una situación en la que empiezas con un nuevo equipo en este deporte", apuntó Bottas este jueves en Albert Park durante una rueda de prensa previa al inicio del Gran Premio de Australia este domingo.

Respecto al inicio de la temporada, afirmó que no se siente oxidado y que hizo "muchas pruebas más de las que se suelen hacer antes de la temporada". "Creo que esos días de 'test' que tuve el año pasado me ayudaron a mantener la sensación", apuntó.

"Ya hemos trabajado duro, pero el trabajo duro continúa. Con las nuevas unidades de potencia y los nuevos coches, la situación es la misma para todos, pero nosotros hemos construido todo desde cero, por lo que debemos seguir adelante y seguir mejorando en todas las áreas", dijo.

"El progreso, eso es lo más importante. Tenemos que mejorar desde principios hasta finales de año, y espero que lo consigamos", afirmó Bottas, que, junto con el piloto mexicano Sergio Pérez, ambos de 36 años, será la pareja encargada de debutar en la temporada de estreno de Cadillac, undécimo equipo en la parrilla de la Formula 1.