Automovilismo
05 de marzo de 2026 - 08:45

Carlso Sainz: "Sabemos que no estamos en el sitio en el que queremos estar"

Redacción deportes, 5 mar (EFE).- El piloto español de Atlassian Williams Carlos Sainz dijo este jueves que sabe que su escudería no está en el sitio que desearían de cara al Gran Premio de Australia, que comenzará con los entrenamientos libres el próximo viernes.

Por EFE

"Sabemos que no estamos en el sitio en el que queremos estar y que hemos sufrido este invierno bastante. En Baréin no hemos estado al nivel que nos hubiese gustado estar, ahora tenemos que ver cuánto tenemos que mejorar y cuánto tenemos que evolucionar", apuntó en declaraciones a Dazn.

De todas formas, Sainz se encuentra motivado para esta primera carrera. "Estamos con ganas y motivación de empezar la primera carrera. Sabemos que este año la primera mitad de temporada va a ser complicada dados los problemas que hemos tenido, pero lo vamos a dar todo", señaló el piloto.

Carlos Sainz rodará este viernes en los primeros entrenamientos libres del año, en el Gran Premio de Australia, que se celebrará el próximo domingo 8 de marzo.