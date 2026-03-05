Carlso Sainz: "Sabemos que no estamos en el sitio en el que queremos estar"

"Sabemos que no estamos en el sitio en el que queremos estar y que hemos sufrido este invierno bastante. En Baréin no hemos estado al nivel que nos hubiese gustado estar, ahora tenemos que ver cuánto tenemos que mejorar y cuánto tenemos que evolucionar", apuntó en declaraciones a Dazn.
De todas formas, Sainz se encuentra motivado para esta primera carrera. "Estamos con ganas y motivación de empezar la primera carrera. Sabemos que este año la primera mitad de temporada va a ser complicada dados los problemas que hemos tenido, pero lo vamos a dar todo", señaló el piloto.
Carlos Sainz rodará este viernes en los primeros entrenamientos libres del año, en el Gran Premio de Australia, que se celebrará el próximo domingo 8 de marzo.