Hamilton define esta temporada como "la más desafiante" por el nuevo reglamento técnico

"Siempre es un reto. Hay pequeños cambios, pero este en concreto es mucho mayor que, al menos, los cinco que he vivido hasta ahora", señaló este jueves el piloto de Ferrari en Albert Park durante una rueda de prensa previa al inicio del Gran Premio de Australia este domingo.

El nuevo reglamento técnico afectará a las características y al pilotaje de los nuevos monoplazas, que, a grandes rasgos, serán más lentos, más cortos, más estrechos y más ligeros, con menos carga aerodinámica, sin efecto suelo, con motores V6 Turbo cuya potencia se reparte, a partes iguales, entre la del motor de combustión y la eléctrica.

"Cada fin de semana aprendes más. Te enfrentas a diferentes retos con las diferentes características del circuito, lo cual me parece bien", apuntó.

Hamilton no logró ganar ni subir al podio en su primera temporada con Ferrari y confesó que tuvo que "redescubrirse a sí mismo". "Esa persona ya no está. No quiero ver a esa persona de nuevo", admitió el piloto de 41 años sobre la que definió como "la peor temporada de su vida" y en la "perdió un poco la noción de quién era".

"Hemos aprendido mucho del año pasado: dejamos atrás lo malo y avanzamos con lo bueno. Estamos preparados, somos precisos y sabemos lo que tenemos que hacer. También sabemos que las nuevas regulaciones suponen un gran reto para todos nosotros", dijo Hamilton, que se mostró con una actitud positiva en la que, "por supuesto", su objetivo "como el de todos", es "ganar".