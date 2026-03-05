Max Verstappen: "Si queremos pelear tenemos que ser más rápidos"

"Trato de hacer lo mejor que puedo, somos positivos y estamos contentos con lo que hemos hecho hasta ahora, pero sabemos que, si queremos pelear, tenemos que ser mas rápidos, así que eso es lo que vamos a trabajar", declaró el cuatro veces campeón del mundo.

Verstappen puso de relieve que la temporada de Red Bull ha sido "bastante decente" gracias a todos los kilómetros que han podido rodar, pero inicidió en que, en términos de rendimiento, tienen "mucho trabajo por delante para estar en frente".

Sobre los imprevistos en la carrera, el neerlandés habló de la experiencia y de la capacidad de los pilotos para sobreponerse a este tipo de problemas: "cuando crees estar mejor preparado ocurren cosas dentro de la carrera que están fuera de lugar y de tu control y tienes que intentar gestionarlo".

Por último, Verstappen nole dio importancia a los cambios en el coche ya que llevará "al límite" a su vehículo "aunque tuviese que pilotar un carrito de la compra", ironizó.

"Al final del día, el coche tiene un freno, un acelerador y un volante con embrague y te intentas adaptar a lo que necesite para poder llevarlo al límite", dijo el piloto de Red Bull.

Los entrenamientos libres del Gran Premio de Australia comenzarán el viernes 6 de marzo y el domingo 8 tendrá lugar la carrera, en donde Max Verstappen volverá a lucir el dorsal número 3 al no ser campeón del mundo, título que ostenta el piloto británico de McLaren Lando Norris.