Fernando Alonso confía en su equipo, que "está aceptando el reto"

"Todo el mundo en el equipo está aceptando el reto de alguna manera y haciendo todo lo posible para salir de la situación. Esto es la F1, desafortunadamente, la tecnología es muy compleja y las cosas requieren un poco de tiempo", señaló el asturiano en declaraciones a DAZN.

El director del equipo, Adrian Newey, aseguró este jueves a su llegada a Melbourne (Australia) que Aston Martin limitará sus vueltas para evitar daños en los nervios, debido a las vibraciones, a sus pilotos, Alonso y ae canadiense Lance Stroll.

"Corremos cada día en los libres y todas las semanas, de gran premio a gran premio y quizás no vemos el progreso que todos queremos ver, pero están pasando cosas, siempre hay progreso en el equipo. Esperemos que sea visible en el tiempo por vuelta lo antes posible", dijo el asturiano.

Fernando Alonso se quedó muy atrás en los tiempos y ocupó la vigésima posición de la jornada tras rodar casi cinco segundos por detrás que el piloto australiano Oscar Piastri, que superó .con su McLaren a los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell en Albert Park, donde arranca el Campeonato del Mundo de la Fórmula 1.

Sobre los problemas durante los entrenamientos libres, Alonso aseguró: "El problema de Honda en la primera sesión no nos permitió rodar y, también, problemas de Honda en la segunda que nos limitaron un poco el programa, no hemos dado tantas vueltas como queríamos".

Añadió que se encuentran en una situación muy prematura y que aún tienen que evolucionar.

"Seguimos en un punto casi cero de salida. Intentaremos en la FP3 mañana dar más vueltas y seguir aprendiendo, hasta que no consigamos dar más vueltas de manera consecutiva tampoco podemos mejorar el coche. El motor sabemos que tiene una limitación grande y el coche, al no poder rodar, también tiene una limitación grande".

La primera jornada de entrenamientos acabó con el McLaren der Piastri liderando los tiempos con 1:19,729 seguido de los Mercedes de Antonelli y Russel que marcaron 1:19.943 y 1:20,049, respectivamente. El próximo sábado será la clasificación y el domingo la carrera en Melbourne.