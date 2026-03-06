Malukas firma la pole en Phoenix y Palou saldrá décimo

Chicago (EE.UU.), 6 mar (EFE).- David Malukas (Team Penske) firmó la pole este viernes y saldrá desde la primera plaza este sábado en el Good Ranchers 250 de Phoenix, mientras que el español Álex Palou (Chip Ganassi) arrancará décimo en la segunda carrera de la temporada 2026 de la IndyCar.