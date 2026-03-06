Max Verstappen, satisfecho tras los primeros libres del Gran Premio de Australia

"No tuvimos un día completo de rodaje limpio, pero en cuanto a ritmo, estamos donde esperaba. Aún queda mucho trabajo por hacer y analizaremos qué funcionó y qué podemos mejorar anoche, y esa es la realidad por el momento", señaló el cuatro veces campeón del mundo.

Verstappen logró hacer el tercer mejor tiempo con 1:20,789 en la primera sesión tras rodar 27 vueltas mientras que en la segunda sesión acabó en sexta posición tras concretar un tiempo de 1:20,366 en 13 vueltas y salirse de la pista.

"En la primera sesión dimos un buen número de vueltas y en la segunda nos dimos cuenta de que tuvimos algunos problemas. Estamos trabajando para conseguir la puesta a punto correcta del coche y tuvimos algunas dificultades con el agarre, además de que nos fuimos a la grava", declaró el neerlandés tras acabar con la primera jornada de entrenamientos libres

Por su parte, el ingeniero jefe de Red Bull, Paul Monaghan, aprovechó para realizar una valoración del equipo tras la jornada de hoy: "Es fácil equivocarse y difícil ser perfecto, así que aprovecharemos las lecciones para mañana y nos aseguraremos de estar listos para la clasificación, nuestro principal objetivo es encontrar la manera de completar el mayor número de vueltas posible".

La primera jornada de entrenamientos acabó con el McLaren de Oscar Piastri liderando los tiempos con 1:19,729 seguido de los Mercedes de Antonelli y Russel que marcaron 1:19.943 y 1:20,049, respectivamente.