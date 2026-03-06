Piastri, líder de F1 en Australia: "ahora revisaremos lo aprendido para mejorar mañana"

Piastri rodó en 1:21.342 durante los primeros libres y completó 21 vueltas, en tanto que en la segunda sesión realizó 26 vueltas al trazado para acabar líder de la misma, en el circuito urbano de Melbourne.
Señaló haber "aprendido mucho" y que "en general", había sido un día "bastante bueno", pues "la primera sesión ha sido complicada y hemos tenido algunos problemas de calibración de la unidad de potencia al principio, pero los hemos resuelto durante la sesión".
"La segunda sesión ha transcurrido sin problemas y hemos podido encontrar un poco más de consistencia, el coche se ha comportado como esperábamos, lo cual ha sido positivo y ahora revisaremos lo que hemos aprendido para poder mejorar mañana, antes de la primera clasificación del año", explicó Piastri.
Su compañero de equipo, el británico Lando Norris, séptimo al final de la jornada con un registro de 1:20.794, reconoció que ha sido "un día complicado" pero que en cualquier caso "es bueno volver al coche para el inicio de una nueva temporada".
"No hemos podido rodar tanto como queríamos esta mañana debido a algunos problemas de fiabilidad, por lo que estamos un poco atrasados en cuanto a rodaje y aprendizaje", señaló el campeón del mundo.
"Con estas nuevas regulaciones, el tiempo en el coche es muy importante, así que tenemos trabajo por delante para recuperarnos y ya tenemos algunos datos interesantes que analizar de la segunda mitad de la segunda sesión libre, podemos aprender mucho de lo que han hecho nuestros competidores", afirma Lando Norris en la nota de prensa de su equipo.