Piastri mantiene el pulso sobre los Mercedes tras la segunda sesión de entrenamientos

El piloto oceánico mantuvo el pulso con respecto a los bólidos de Brackley, a diferencia de su compañero y vigente campeón , Lando Norris, que no pasó de la séptima plaza a más de un segundo (+1.065) del propio Piastri .

Por su parte, los Ferrari -que habían dominado en la primera sesión- se mantuvieron en un segundo escalón, con el británico Lewis Hamilton firmando el cuarto mejor crono (+321) y el monegasco Charles Leclerc el quinto (+562).

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue de menos a más en un ajetreado entrenamiento en el que alcanzó el sexto tiempo (+637), superando al propio Norris, así como al Racing Bulls del británico de origen sueco Arvid Lindbland (+1.193) y al Red Bull del francés Isack Hadjar (+1.211).

Por su parte, el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) apenas pudo colarse en la 14ª plaza a casi dos segundos del tiempo de Piastri (+1.939), aunque le fueron mejor las cosas que al Williams del español Carlos Sainz -17º a 2.524- y al Alpine del argentino Franco Colapinto -18º a 2.890-.

En paralelo, Fernando Alonso apenas pudo probar unas vueltas con su limitado Aston Martin, que no está para competir aún con plenas garantías -20º a 4.933- mientras que el mexicano Sergio Pérez apenas pudo rodar un par de vueltas con su Cadillac, siendo el único que no pudo registrar tiempos sobre la pista.

En una accidentada sesión, con un cambio de alerón delantero para Russell por un choque en la salida con Lindbland, aderezado con una bandera amarilla por problemas de velocidad de Colapinto y la retirada inesperada del Red Bull de Verstappen tras la primera vuelta -que volvería a pista pero ya varios minutos después-, dejaba a las claras aún las necesidades de varias escuderías de ajustar reglajes y su puesta a punto a la hora de afrontar con garantías el trazado oceánico este fin de semana.

Con todo ello, el Mercedes del propio Russell, una vez estrenado nuevo morro, comenzó firmando la vuelta de referencia con 1:21.300, si bien unos minutos después sería el británico Lewis Hamilton el que lo bajaría en más de un segundo (1.20.903).

Ya a los 15 minutos de haber arrancado el entrenamiento, entraría en la pista el Aston Martin de Fernando Alonso, una de las principales notas negativas de este arranque de la temporada, dados los problemas en la unidad de potencia que la propia Honda recalcó poco antes de iniciar la primera sesión.

Con ello, el asturiano se dedicó a probar el monoplaza sobre el circuito de Melbourne, limitado por las consabidas vibraciones que afectan al monoplaza de la escudería británica, mientras que Antonelli, Piastri y Russell seguían marcando los mejores cronos con el paso de los minutos.

En el ecuador del entreno, Russell lideraba la sesión con un solvente 1:20.049, hasta que su compañero de equipo Kimi Antonelli fue el primero en bajar de la barrera del 1:20 empleando neumáticos blandos (1:19.943). Junto a los dos Mercedes se asomaba un Lewis Hamilton que reflejaba, con su conducción, la gran fiabilidad que destila esta temporada Ferrari.

Sería en esos momentos cuando tomaría la salida Verstappen, que poco a poco lograba asentar su coche sobre el trazado tras los problemas al inicio en la salida del pit lane, aunque seguía muy alejado de los mejores tiempos.

Piastri sería el siguiente en marcar el tiempo de referencia (1:19.729) en la recta final del entrenamiento, siendo el crono definitivo que evidenciaba así el particular pulso que mantenían McLaren y Mercedes.

Con ello, Antonelli y Russell dejaron de apretar en los últimos instantes y los Ferrari bajaron también el ritmo, mientras Checo Pérez protagonizaba la segunda bandera amarilla de la jornada tras salirse de pista con apenas dos vueltas recorridas. Así concluyó un entreno en el que se evidenció con mayor nitidez los equipos que ya carburan en este arranque de temporada -Mercedes, McLaren y Ferrari- frente a las escuderías a las que todavía le queda trabajo por hacer.