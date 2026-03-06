Toni Bou logra su título mundial número 39 tras ganar en Chalon-sur-Saône

En Chalon-sur-Saône Toni Bou tenía ante sí su primera oportunidad de ganar el campeonato a falta de dos pruebas para el final, y n o la desaprovechó. Ganó con 12 puntos de penalización por los 16 de su compatriota y compañero de equipo Gabriel Marcelli, los 21 del británico Harry Hemingway (Beta) y los 25 del también español Jaime Busto (GasGas).

El catalán suma 155 puntos, 47 más que Marcelli. una diferencia insalvable y que garantiza un título más para Bou, que acumula siete victorias en las ocho pruebas disputadas y un total de 98 triunfos en la disciplina.

El piloto de la Montesa Cota 4RT ha conquistado una nueva corona con autoridad pese a no haber competido al cien por cien en el plano físico durante el curso. Su peor resultado del año ha sido una segunda posición en Isla Reunión.

Sehún informa su equipo, estas sin las cifras de Toni Bou en el Mundial de X-Trial: 128 participaciones, 98 victorias y 116 podios desde 2007.

Su dominio también se traslada al aire libre. En el Mundial de TrialGP, Bou acumula 166 victorias en 279 participaciones y un total de 224 podios, números que refuerzan su condición como el piloto más laureado de todos los tiempos, agrega la escudería.

En el mes de mayo arrancará la temporada 2026 de TrialGP, donde el del Repsol Honda HRC afrontará un nuevo reto con el objetivo de seguir ampliando una trayectoria deportiva que ya roza los 40 títulos mundiales.