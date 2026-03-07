Newgarden se confirma como especialista de los ovales y aprovecha el accidente de Palou

Palou, cuádruple campeón de la IndyCar, acabó fuera por un accidente con el holandés Rinus Veekay, con el que ya había tenido un choque en las 500 Millas de Indianápolis de 2023.

El catalán tuvo su accidente en la undécima vuelta en Phoenix cuando se acercó a las barreras de protección en el mismo momento en el que Veekay intentaba adelantarle al exterior.

El piloto catalán, que había ganado el pasado domingo la carrera inaugural del campeonato, no sufrió lesiones por el accidente. Poco después de abandonar la carrera, aseguró que no había visto a Veekay llegar desde atrás y que no pudo evitar el impacto.

No es la primera vez que Palou y Veekay quedan involucrados en un accidente en un oval. En 2023, el holandés dejó fuera al catalán de las 500 Millas de Indianápolis.

Newgarden aprovechó la oportunidad y celebró la victoria número 33 de su carrera, doce de ellas en ovales como el de Phoenix.

El estadounidense, doble ganador de las 500 Millas de Indianápolis, sumó sus últimas diez victorias en ovales en la IndyCar.

Fue un gran día para el Team Penske, que además de Newgarden llevó al podio a David Malukas, tercero, detrás de Kyle Kirkwood (Andretti)

El mexicano Pato O'Ward (Arrow McLaren) tuvo que conformarse con la cuarta posición.