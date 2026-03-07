Sainz: “Todos los problemas de fiabilidad han aparecido ahora”

“Hemos tenido problemas con el ERS y no lo hemos podido resolver a tiempo para la clasificación”, explicó el madrileño. “Está siendo un inicio de temporada muy complicado porque todos los problemas de fiabilidad han aparecido ahora”, agregó.

A su juicio, “el plan de carrera será tomarse el día como un test, porque hay que pensar que en China -próxima cita de la Fórmula 1-. Será la primera calificación para este coche y vamos con retraso con respecto a los demás”, recalcó.

“Ha sido un fin de semana muy malo hasta ahora; no he hecho ninguna simulación y será como volver a empezar”, concluyó.