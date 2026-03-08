El neerlandés Herlings manda en Bariloche y Rubén Fernández octavo

Herlings, dos veces campeón mundial (2018 y 2021), se impuso en las dos mangas disputadas, en la primera por delante del francés Tom Vialle (Honda) y en la segunda con el defensor del título, el también galo Romain Febvre (Kawasaki) a su estela.

De esta forma, el neerlandés lidera la clasificación con 50 puntos y con una actuación sólida, lejos de la irregularidad de las últimas campañas, manda un aviso a sus rivales. Aventajó a Vialle en la primera carrera en 3.450 y a Febvre en la segunda en 4.674.

En la clasificación general está empatado por Vialle, ya que fue el más rápido en la carrera de clasificación del sábado, a dos puntos está Febvre, a ocho el belga Lucas Coenen (KTM) y a catorce el esloveno Tim Gajser (Yamaha), otro multicampeón mundial.

Rubén Fernández fue de menos a más. Acabó décimo en la manga inicial y fue quinto en la segunda. Concluyó en la octava plaza del Gran Premio, lo que le sitúa en la tabla del campeonato con 32 puntos.

El también español Oriol Oliver (KTM) firmó un decimocuarto y un decimosexto puesto, lo que le concede doce puntos.

La segunda prueba del Mundial será el Gran Premio de Andalucía, que se disputará el próximo día 22 en Almonte (Huelva).