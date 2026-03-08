Hamilton: “Ha sido un fin de semana positivo, pero podemos mejorar”

El inglés, que estuvo incluso liderando la carrera en un lapso breve de la carrera, se mostró “contento en general”, ya que pasó del séptimo al cuarto puesto. "Voy a empujar el equipo en lo que necesite para conseguir esos ajustes que nos permitan mejorar”, apuntó.

Con respecto a la estrategia de paradas, en la que la escudería italiana apuró unas vueltas más a la hora de enfilar los boxes en la primera oportunidad, Hamilton afirmó: “a lo mejor podíamos parar antes, pero podíamos haber dado así una parada gratis. Seguramente lo analizaremos”.