Leclerc (Ferrari) “No parece que hubiéramos podido ganar a los Mercedes”

“Al principio nadie sabía que esperar con el tema de la energía y es aún más difícil con los adelantamientos. Nunca sabes cuándo te vas a quedar sin batería”, manifestó el piloto del principado.

En cualquier caso, “me alegra haber estado primero en varias vueltas aunque no nos haya ayudado el resto de la carrera. Creo que tercero era la mejor posición que podíamos hacer. Hemos ido al límite con la unidad de potencia y los Mercedes tenían más ritmo que nosotros, quizás no tanto como el sábado. Esperemos que esto cambie”, concluyó.