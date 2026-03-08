Pérez: “Lo más positivo ha sido acabar la carrera”

“Es clave ahora la progresión y trabajar con el equipo como debemos fijar el plan porque el tiempo en la Fórmula 1 es el peor enemigo que tenemos”, explicó Checo, que volvía así al campeonato con el equipo norteamericano.

Con respecto al tema del ahorro y las baterías, uno de los principales quebraderos de cabeza de la nueva normativa, Pérez se mostró tajante y sincero: “No entiendo nada. Es supercomplicado; de repente te quedas sin batería y hace que la carrera sea muy diferente a lo que estaba acostumbrado. No lo disfruté tanto, pero esperemos que, con el paso de las carreras, lo podamos entender mejor”.

“Lo más positivo es que pude esquivar a (Liam) Lawson en la salida. El arranque ha sido una locura y complicada, pero lo importante es que pudimos acabar”, añadió.